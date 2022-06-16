Раскрыты европейские цены фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 7

Компания Xiaomi раскрыла европейские цены нового фитнес-трекера Mi Band 7, ранее представленного в Китае.

Напомним, что Xiaomi Mi Band 7 оснащен 1,62-дюймовым изогнутым 2,5D AMOLED-дисплеем с разрешением 192 x 490 пикселей и максимальной яркостью 500 кд/м². Устройство предлагает более 100 циферблатов, предлагает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови в течение всего дня, мониторинг стресса, отслеживание сна и других. Смарт-браслет также поддерживает 120 спортивных режимов. Новинка водонепроницаема до 5 АТМ. Xiaomi Mi Band 7 поддерживает функции управления устройствами умного дома. Xiaomi Mi Band 7 работает без подзарядки 15 дней и поддерживает магнитную зарядку.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 7 будет стоить от 50 до 60 евро в Европе.
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