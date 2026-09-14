Раскрыты характеристики дисплея iQOO 16

После того, как на прошлой неделе iQOO показала дизайн iQOO 16, компания теперь подробно рассказала о его дисплее на мероприятии Samsung Display × iQOO. Например, iQOO подтвердила, что iQOO 16 станет первым в мире смартфоном с дисплеем разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. В основе панели лежит новая технология Samsung 2K LEAD 2.0, разработанная совместно двумя компаниями. Сотрудничество iQOO и Samsung не ограничивается самой панелью. Оно также включает люминесцентный материал Samsung M16, специально разработанную для этого дисплея микросхему управления высокой частотой обновления и отдельную производственную линию для флагманских смартфонов iQOO.

Что касается цветопередачи, дисплей обеспечивает широкий охват цветового пространства P3 и каждая панель проходит индивидуальную калибровку. По словам iQOO, по сравнению с предыдущим поколением однородность цветопередачи улучшилась на 39,6%, а однородность яркости — на 22,3%. Компания также использует собственный алгоритм компенсации цвета и яркости, который выполняет калибровку на уровне субпикселей. iQOO заявляет, что точность цветопередачи дисплея очень высокая, хотя лишь независимые тесты позволят оценить, насколько хорошо этот показатель проявляет себя на практике. Также смартфон получит новый процессор сенсора с мгновенной частотой опроса сенсорного слоя 5000 Гц и частотой опроса при одновременном касании несколькими пальцами 500 Гц. Звучит впечатляюще.
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