Раскрыты характеристики дисплея iQOO 16

Что касается цветопередачи, дисплей обеспечивает широкий охват цветового пространства P3 и каждая панель проходит индивидуальную калибровку. По словам iQOO, по сравнению с предыдущим поколением однородность цветопередачи улучшилась на 39,6%, а однородность яркости — на 22,3%. Компания также использует собственный алгоритм компенсации цвета и яркости, который выполняет калибровку на уровне субпикселей. iQOO заявляет, что точность цветопередачи дисплея очень высокая, хотя лишь независимые тесты позволят оценить, насколько хорошо этот показатель проявляет себя на практике. Также смартфон получит новый процессор сенсора с мгновенной частотой опроса сенсорного слоя 5000 Гц и частотой опроса при одновременном касании несколькими пальцами 500 Гц. Звучит впечатляюще.