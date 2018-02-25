Раскрыты характеристики и стоимость OnePlus 6

На протяжении длительного времени пользователи гадали о том, как же именно будет выглядеть OnePlus 6, какие у него будут характеристики и все в таком духе. Собственно, мы смогли получить информацию из сети - в одном из интернет-магазинов Китая нашлась страница с описанием телефона, его стоимости и дизайном.За основу производительности будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 835, поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 8 гигабайт. Для современного гаджета этого с запасом хватит на все те задачи, которые вы перед собой ставите. Диагональ дисплея составит 5,5 дюймов с соотношением 18:9, благодаря минимальным рамкам вокруг экрана, корпус будет очень компактным и удобным в использовании.Пока что это вся информация, которая есть в сети, но мы следим за ситуацией и все вам расскажем. Кстати, ориентировочная цена - 857 евро.