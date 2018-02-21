Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi Black Shark

Производительный смартфон Xiaomi Black Shark «засветился» в бенчмарке. Новинка получила разрешение 2160 * 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. За производительность девайса отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Объём оперативной памяти указан в размере 8 Гбайт. Флеш-модуль аппарата способен хранить 32 Гбайт информации. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. О стоимости устройства Xiaomi Black Shark пока не сообщается.