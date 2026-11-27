Раскрыты характеристики смартфона OnePlus Nord N7 Pro

Компания OnePlus представила смартфон N6 ещё в июле, а позднее расширила доступную N-серию моделями N6x и N6 Lite. Теперь в сети появились изображения и некоторые характеристики новой модели с необычным названием OnePlus Nord N7 Pro — именно такое обозначение указано на тестовом образце, однако коммерческое название устройства пока не подтверждено. На опубликованных изображениях показан смартфон с глянцевой чёрной задней панелью и выступающим квадратным блоком камер со скруглёнными углами в левом верхнем углу. Сам модуль выполнен в контрастном светлом цвете и содержит четыре круглых элемента, расположенных в два ряда. Один из них занимает светодиодная вспышка, остальные кругляши выделены под камеры или декоративные заглушки. В любом случае такой блок выглядит значительно внушительнее, чем более простые двойные камеры актуальных моделей N6.

По предварительным данным, OnePlus Nord N7 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 7100, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч и дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость батареи окажется выше, чем у N6, и будет соответствовать показателю индийской версии Nord 6. Последняя, впрочем, оснащается гораздо более мощным процессором. То есть новинка может стать более доступной альтернативой Nord 6 и занять промежуточное положение между бюджетной N-серией и основной линейкой Nord. Ожидается, что смартфон представят в феврале или марте, но больше информации инсайдеры обещают дать ещё до Нового года.