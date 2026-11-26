Раскрыты характеристики зарядки Samsung Galaxy S27 Ultra

Новый сертификат подтвердил поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт в будущем флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra — это та же максимальная мощность, которую компания впервые реализовала в Galaxy S26 Ultra. Документ был выдан датским подразделением UL Solutions относительно недавно, 17 ноября 2026 года, и охватывает семейство устройств SM-S958, включая множество региональных версий. То есть пока что нет признаков перехода Samsung на более быструю зарядку. Сертификат DK-188396-UL, обнаруженный изданием AndroidTreasure, имеет действующий статус и описывает устройство как мобильный телефон производства Samsung Electronics.

В документе указаны параметры входного питания 20 В при токе 3 А, что соответствует мощности 60 Вт. При этом сертификат не содержит информации о комплектном зарядном устройстве или мощности беспроводной зарядки. В документе перечислены различные модификации смартфона для отдельных рынков, то есть смартфон получит одни и те же характеристики по всему миру, а не только в одном конкретном регионе. При этом это не первое свидетельство подготовки зарядки мощностью 60 Вт. Ещё в сентябре китайская сертификация 3C указала такую же максимальную мощность проводной зарядки для Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro. К сожалению, базовые модели смартфонов серии Galaxy S27 такую мощную зарядку не получат — они будут ограничены 45 Вт. Это логичный подход, так как производитель хочет дать флагманам больше преимуществ за свои деньги.