Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа. Итак, Galaxy Note10 получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а Galaxy Note10+ – 6,8-дюймовую панель с разрешением 1440p. Оба смартфона также получат процессоры Snapdragon 855 и Exynos 9825 в зависимости от региона, а также 256 ГБ флеш-памяти. При этом стандартную модель оснастят 8 ГБ оперативной памяти, а старшую – 12 ГБ ОЗУ. Оба смартфона получат основную камеру с модулями на 12, 12 и 16 Мп, но Galaxy Note10+ будет дополнена датчиком 3D ToF. Наконец Galaxy Note10 получит аккумулятор на 3500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, а старшая модель аккумулятор на 4300 мАч и быструю зарядку на 45 Вт.