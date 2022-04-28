Раскрыты подробности о недорогих телевизорах realme Smart TV X Full HD

Раскрыты подробности о недорогих телевизорах realme Smart TV X Full HD. Дебют новинок состоится на большом мероприятии realme 29 апреля и составят конкуренцию новым телевизорам Xiaomi Mi TV 5A, премьера которых состоится на несколько дней раньше. В серию войдут две модели с экранами 40 и 43 дюйма. Как следует из названия, разрешение в обоих случаях — Full HD. Новинки получат IPS-матрицы с поддержкой HDR10 и тонкие рамки размером 5,76 мм. Звуковая подсистема будет включать четыре динамика общей мощностью 24 Вт, также заявлена ​​поддержка технологии Dolby Audio.

Аппаратная платформа телевизора будет основана на SoC MediaTek с центральным процессором, представленным четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 и графическим процессором Arm Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, флэш-памяти — 8 ГБ. Ожидается, что стоимость новинок будет находиться в диапазоне 325-390 долларов.