Раскрыты полные характеристики корпуса Thermaltake View 300 MX

Компания Thermaltake раскрыла подробные характеристики компьютерных корпусов View 300 MX и View 300 MX Snow, полноценный анонс которых состоялся пару недель назад. Итак, новинки характеризуются семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм с возможностью вертикальной установки, двух 3,5/2,5- ещё четырёх 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 200 мм, процессорного охладителя высотой до 175 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм.

Также отметим стеклянную боковую панель из 4-мм закаленного стекла, лицевую панель из стекла или металла с перфорацией в виде логотипа Thermaltake, три комплектных вентилятора с многоцветной адресуемой ARGB-подсветкой (два 200-мм и один 120-мм), габариты 505:230:506 мм, один порт USB 3.2 Gen2 Type-C и два, USB 3.0, стандартные аудиогнезда. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
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