Раскрыты технические характеристики смартфона Oppo A5. Гаджет оснастили 6,2-дюймовым экраном с разрешением 1520 на 720 точек. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 450, разработанный компанией Qualcomm. В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера. В её составе объединены датчики с 13 и 2 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 4230 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Анонс смартфона состоится уже в ближайшее время. Приобрести новинку можно будет за 150 долларов.