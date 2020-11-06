Raspberry представила клавиатуру Pi 400 со встроенным компьютером

Raspberry представила уникальную клавиатуру Pi 400. Pi 400 это полноценный компьютер встроенный в клавиатуру.

Pi 400 идеальный выбор для учебы, он портативен, не дорогой и выполняет функции необходимые для программирования и работы в сети.

Raspberry Pi 400 оснащен SD-картой на которую установлена операционная система Raspberry Pi. Производительность обеспечивает 4 ядерный процессор Cortex-A72 (ARM v8) от Broadcom, 4 ГБ оперативной памяти, беспроводной связью , 40-контактным разъемом GPIO. Доступные разъемы: 2 порта USB-A 3.0, порт USB 2.0, порт питания USB-C, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 и 2 порта micro HDMI.

Raspberry Pi 400 поступит в продажу по цене 70 долларов.