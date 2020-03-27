Рассекречен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Сегодня в сети были обнаружены подробные характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который является более доступной версией планшета Galaxy Tab S6. По свежим данным, устройство должны оснастить 10,4-дюймовым LCD-экраном (2000:1200 точек), которым можно управлять с помощью фирменного пера S Pen, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп без светодиодной вспышки, восьмиядерной однокристальной системой Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 7040 мАч, USB Type-C, модулем бесконтактных платежей NFC, поддержкой LTE, операционной системой Android 10, GPS-приёмником, а беспроводное соединение обеспечат модули Wi-Fi и Bluetooth. Весит новинка 467 г. Ориентировочная цена Samsung Galaxy Tab S6 Lite за базовую комплектацию будет составлять 400 евро.