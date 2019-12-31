Рассекречены дизайн и характеристики умных часов Xiaomi Mi Watch Color

Сегодня авторитетный инсайдер раздобыл фото коробки умных часов Xiaomi Mi Watch Color, которые поступят в продажу 3 января. Стали раскрыты некоторые характеристики и дизайн данных часов.

Итак, гаджет характеризуется 1,39-дюймовым OLED экраном (454:454 точек), адаптером Bluetooth 5.0 и батареей на 420 мАч. Также часы имеют влагозащиту 5ATM, большое количество режимов тренировки, контроль пульса, голосовой помощник и модуль бесконтактных платежей NFC. Есть возможность управлять системами умного дома.