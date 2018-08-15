Рассекречены характеристики видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080

Буквально вчера Nvidia представила профессиональные видеокарты Quadro RTX, а уже сегодня издание TechPowerUp опубликовало спецификации игрового графического ускорителя GeForce RTX 2080. Если верить источнику, новинка будет построена на GPU RT104, что повлечет за собой изменение принципа именования. Видеокарта получит 2944 ядер CUDA, 184 текстурных блоков, 64 блока растеризации, 256-разрядную шину и 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на частоте 14 ГГц. Сам GPU будет функционировать на частоте 1515-1750 МГц. Также сообщается о 368 тензорных ядрах, TDP – 200 Вт, двух разъёмах питания (8+6). Официальный анонс видеокарты должен состояться 20 августа.