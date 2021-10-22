Разбор Apple Watch Series 7 показал, что изменений практически нет по сравнению с Series 6

Спустя месяц после анонса Apple Watch Series 7 наконец-то готовы к полному разбору благодаря iFixit. Просочившаяся подробная спецификация не показала практически никакой разницы между новой моделью и ее предшественницей, а полная разборка подтвердила это.

Единственное существенное отличие здесь - меньшие лицевые панели и удаленный ленточный кабель под экраном. Apple также объединила сигналы касания и дисплея в единый кабель, благодаря чему ей удалось уменьшить лицевую панель, что могло быть причиной задержек с доставкой Watch Series 7.

Диагностического порта больше нет, так как Apple, как сообщается, перешла на беспроводное решение. Также при разборке выяснилось, что батарея часов Series 6 помещается в корпус Series 7 и фактически работает с новой моделью.