Razer BlackWidow Lite - это клавиатура для работы

У Razer есть новая клавиатура, и в этот раз она не нацелена на геймеров. Результат - одна из лучших клавиш Razer. Клавиатура оснащена более компактным дизайном и безрамным матовым алюминиевым корпусом. Но то, что действительно отличает его от остальной линейки Razer - это отсутствие подсветки RGB Chroma. Вместо нее вы получаете белые светодиоды, которые обеспечивают гораздо более приглушенный внешний вид.

Новинка оснащена фирменными механическими переключателями Razer Orange, почти бесшумными и выдерживающими до 80 миллионов нажатий. Этот показатель существенно выше, чем у других моделей, у которых обычно он составляет порядка 50 миллионов. Для мембранной клавиатуры это 5–10 миллионов. Поддерживается одновременное нажатие до 10 кнопок. Кроме того, кабель USB можно отсоединить для облегчения транспортировки.

Razer разработал клавиатуру для офиса, но это не значит, что это не идеальная игровая клавиатура. BlackWidow Lite работает с программным обеспечением Synapse 3, что позволит пользователям программировать кнопки и задавать макросы. Стоимость 90 долларов.