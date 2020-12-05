Razer Hammerhead True Wireless Pro с аудио ANC и THX

Компания Razer , известная производством игровых устройств и аксессуаров, уже выпустила на рынок новые аудиопродукты. Компания выпустила новый вариант своих наушников Hammerhead - это Razer Hammerhead True Wireless Pro.

Это усовершенствованный преемник наушников Hammer TWS, выпущенные ранее. Новые наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro имеют поддержку активного шумоподавления (ANC), звука THX и режима с низкой задержкой для игр.

Изюминкой устройства является сертифицированный THX звук, обеспечивающий высокое качество звука с особым вниманием к частотному диапазону и отклику. Он также добавил вокальных деталей и глубоких басов, которые не искажаются. Он также оснащен мощной функцией шумоизоляции, что компании удалось сделать благодаря конструкции вкладышей и широкому ассортименту предлагаемых ушных вкладышей, которые подходят для большего количества типов ушей. Кроме того, компания также включает в себя набор насадок для пены Comply.

После включения игрового режима, задержка уменьшится до 60 мс. По заявлению компании, этот режим обеспечивает в 50 раз более быструю реакцию, поскольку звук и видео лучше синхронизируются. Razer Hammerhead True Wireless Pro теперь доступен для покупки на официальном сайте компании Razer.com по цене 199,99 долларов.
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