Razer Phone оказался единственным смартфоном с поддержкой Quick Charge 4

Одной из главных фишек прошлогоднего процессора Snapdragon 835 стала поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0. На деле оказалось, что большинство флагманов поддерживают Quick Charge третьего поколения. Сегодня Qualcomm опубликовала список моделей, поддерживающих Quick Charge 4.0, и он включает лишь один смартфон – «игровой» Razer Phone. Предполагается, что производители Android-смартфонов затягивают с переходом на Quick Charge 4 из-за с необходимостью применения более дорогих аккумуляторов, которые лучше справляются с нагрузкой и тепловыделением.

Напомним, что представленный в ноябре прошлого года Razer Phone оснастили 5,72-дюймовым 120-Гц IGZO-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, фронтальными стереодинамиками, двойной 12 Мп основной камерой, 8 Мп камерой для селфи, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4+, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, а также портом USB Type-C.