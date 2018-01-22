Razer Phone второго поколения

Появилась информация о том, что компания Razer планирует выпустить в свет свой второй смартфон Razer Phone. То есть, первая версия была показана вот буквально недавно, а теперь компания планирует выпустить уже вторую версию. Пока не совсем понятна причина такого скорого релиза - смартфон Razer Phone либо очень плохо продается и нужно срочно что-то делать, либо, наоборот, продается слишком хорошо и его пора улучшать, дабы удовлетворить потребности покупателей. В любом случае, в самое ближайшее время будет масса информации о гаджете этой компании и если продукт действительно так хорош, то у него будет просто масса потенциальных покупателей. Даже среди не-геймеров есть фанаты этого устройства, что уж так говорить о тех людях, которые много играют в игры и получают от этого массу удовольствия.