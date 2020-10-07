Razer обновила клавиатуры линейки BlackWidow V3

Razer анонсировала обновленные клавиатуры Razer BlackWidow V3 и BlackWidow V3 Tenkeyless. Модели имеют ряд улучшений для геймеров.

Razer BlackWidow V3 и BlackWidow V3 Tenkeyless имеют более жесткие колпачки клавиш, более яркую RGB-подсветку и более длительный срок службы до 80 миллионов нажатий. Двойные колпачки клавиш из ABS также должны избавить от износа букв на клавиатуре. Модель Razer BlackWidow V3 оснащена мультимедийным колесом для регулировки и подставкой для запястий. Razer Synapse 3 позволяет настроить макросы и подсветку.

Razer BlackWidow V3 доступна для заказа по цене 149 евро, клавиатура BlackWidow V3 Tenkeyless доступна по цене 109 евро.