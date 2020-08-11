Razer обновила клавиатуру Cynosa V2

Razer Cynosa V2 это мембранная игровая клавиатура для игроков с ограниченным бюджетом. Клавиши с индивидуальной подсветкой поддерживают практически безграничные комбинации освещения и интеграцию игры с популярными играми: Fortnite, Overwatch, Warframe, Apex Legends и так далее. Клавиши можно программировать, а также создавать макросы при помощи Razer Synapse 3.
Медиа-клавиши расположены в правом верхнем углу клавиатуры, и есть специальные кнопки для паузы, воспроизведения, пропуска и регулировки громкости.