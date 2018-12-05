Razer показала Blade Stealth 13 (2019)

Компания Razer официально представила новый ноутбук Blade Stealth 13 (2019), который никак не связан с игровой тематикой. У этого устройства диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек в базовой комплектации. У вас будет возможность взять вариант с 4К разрешением и более продвинутой видеокартой, конечно же, но даже в максимальной комплектации продукт не подходит под описание игрового. Разработчики решили создать хороший ноутбук для работы, который при стоимости в 1399 долларов вполне может конкурировать с некоторыми игроками на рынке. С тем же MacBook, например. В топовой комплектации за ноутбук просят 1899 долларов и это уже кажется слишком завышенной стоимостью, которая далеко не каждому по карману. А вот базовая версия вполне способна как-то разворошить рынок ноутбуков.