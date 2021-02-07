Razer представила аналоговую клавиатуру Huntsman V2

Компания Razer выпустила новую механическую клавиатуру, получившую название Huntsman V2 Analog, по цене 250 долларов.

Новая клавиатура имеет сходство с предыдущими моделями, но ее главная отличительная особенность - регулируемые переключатели срабатывания. Управляющие клавиши могут быть запрограммированы с аналоговыми входами для имитации джойстиков контроллера для более плавного, переменного уровня движения и управления. Кроме того, клавиатура Razer позволяет геймерам запрограммировать две различные функции, для которых обычно требуется две кнопки на одной клавише: одна срабатывает на одном расстоянии срабатывания, а другая - при полном нажатии клавиши.

Razer's Huntsman V2 Analog имеет алюминиевую рамку, набор специальных кнопок для управления мультимедиа и диск для регулировки громкости. Также имеется мягкая подставка для запястий с подсветкой RGB, которую можно магнитно прикрепить к клавиатуре.

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