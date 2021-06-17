Razer представила игровой ноутбук Razer Blade 14 на платформе AMD

Новый ноутбук Razer Blade 14 построен на базе платформы AMD. Он оснащен процессором AMD Ryzen 9 5900HX и графикой NVIDIA GeForce RTX 3080. Новинка имеет ультратонкий дизайн с 15-дюймовой панелью с частотой до 165 Гц. Толщина ноутбука составляет 16,8 мм.

Razer Blade 14 предлагает до 12 часов автономной работы. В модели используется улучшенная паровая камера, обеспечивающая бесшумное и эффективное охлаждение. Новый Razer Blade 14 оснащен двумя портами UBC-C, двумя портами USB-A, портом HDMI, Wi-Fi 6, ИК-камерой Windows и TPM 2.0 Security. Клавиатура оснащена подсветкой Razer Chrome RGB, кроме того, в ноутбуке встроена технология объемного звука THX Spatial Audio. Максимальная конфигурация Razer Blade 14 с RTX 3080 продается за 2799 долларов.

Комментарии и отзывы Razer Blade 14
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