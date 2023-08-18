Razer представила клавиатуру BlackWidow V4 75 со съёмными свичами

Razer сегодня представила свою новую механическую клавиатуру, которая может привлечь внимание не только тех, кто считает себя геймером и получает море удовольствие от RGB-подсветки. Дело в том, что клавиатура BlackWidow V4 75 компании Razer получила переключатели с функцией горячей замены, пластину, установленную с помощью прокладок с двумя слоями поролона, отверстия для винтов на плате PCB для стабилизаторов с винтовым креплением, а также заводские смазанные стабилизаторы GPL 205g0. Это те преимущества и возможности, которые вы обычно видите на клавиатурах для энтузиастов, но явно не от известнейшего в мире бренда игровых клавиатур, который продаёт тысячи гаджетов каждый месяц.

BlackWidow V4 поставляется в слегка укороченной конфигурации 75% без дополнительного блока клавиш, что вполне логично. Важно отметить, что из коробки потенциальный покупатель получает тактильные переключатели оранжевого цвета от Razer с двойными кейкапами из ABS-пластика. При желании покупатель может заменить переключатели на комплекты щелкающих зелёных или бесшумных линейных жёлтых переключателей компании. Более того, специалисты из сети говорят, что пользователь может подключить сторонние переключатели от совершенно другой компании (это стоит проверять отдельно — официальной информации о данной возможности нет). Также клавиатура получила стандартную RGB-подсветку с гибкой настройкой эффектов через фирменное приложение, так что при желании можно получить весьма стильный аксессуар.