Razer представила клавиатуру BlackWidow V4 75 со съёмными свичами

BlackWidow V4 поставляется в слегка укороченной конфигурации 75% без дополнительного блока клавиш, что вполне логично. Важно отметить, что из коробки потенциальный покупатель получает тактильные переключатели оранжевого цвета от Razer с двойными кейкапами из ABS-пластика. При желании покупатель может заменить переключатели на комплекты щелкающих зелёных или бесшумных линейных жёлтых переключателей компании. Более того, специалисты из сети говорят, что пользователь может подключить сторонние переключатели от совершенно другой компании (это стоит проверять отдельно — официальной информации о данной возможности нет). Также клавиатура получила стандартную RGB-подсветку с гибкой настройкой эффектов через фирменное приложение, так что при желании можно получить весьма стильный аксессуар.