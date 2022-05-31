Razer представила наушники Barracuda Pro

Обе эти новые модели оснащены более крупными 50-мм драйверами (Barracuda X и некоторые другие гарнитуры Razer имеют 40-мм драйверы), и вместо съемного микрофона на штанге есть микрофоны с формированием луча, которые обеспечивают шумоподавление. Razer рекламирует свою функцию SmartSwitch Dual Wireless в этих новых моделях, которая, по ее словам, может подключаться к двум устройствам одновременно, и вы можете переключаться между ними двойным нажатием специальной кнопки по мере необходимости. Несмотря на то, что Razer заслужила свое место среди лучших представителей рынка благодаря своим игровым гарнитурам, ей еще многое предстоит доказать, когда дело доходит до победы над сторонниками Bose, Beats или Sony в области высококачественных наушников. И с более крупными драйверами, выделенным усилителем и, кажется, лучшим управлением, эти наушники вполне выглядят конкурентоспособными.