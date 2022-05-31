Razer представила наушники Barracuda Pro

Основываясь на игровой гарнитуре Barracuda X, выпущенной в 2021 году, Razer добавила в линейку две свежие опции: новые Barracuda и Barracuda Pro, которые ориентированы как на двойное беспроводное подключение (2,4 ГГц через ключ USB-C и Bluetooth), так и на обеспечение превосходного качества звука. Pro находится в верхней части линейки, доступной с сегодняшнего дня по цене 249 долларов, и что отличает их от среднего класса Barracuda за 159 долларов (наряду с Barracuda X за 99 долларов), так это активное шумоподавление, плюшевые амбушюры из кожзаменителя и встроенный аудиоусилитель THX Achromatic для обеспечения более мощного и точного звучания.

Обе эти новые модели оснащены более крупными 50-мм драйверами (Barracuda X и некоторые другие гарнитуры Razer имеют 40-мм драйверы), и вместо съемного микрофона на штанге есть микрофоны с формированием луча, которые обеспечивают шумоподавление. Razer рекламирует свою функцию SmartSwitch Dual Wireless в этих новых моделях, которая, по ее словам, может подключаться к двум устройствам одновременно, и вы можете переключаться между ними двойным нажатием специальной кнопки по мере необходимости. Несмотря на то, что Razer заслужила свое место среди лучших представителей рынка благодаря своим игровым гарнитурам, ей еще многое предстоит доказать, когда дело доходит до победы над сторонниками Bose, Beats или Sony в области высококачественных наушников. И с более крупными драйверами, выделенным усилителем и, кажется, лучшим управлением, эти наушники вполне выглядят конкурентоспособными.
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