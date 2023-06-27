Razer представила наушники-вкладыши Moray…

И на самом деле в этом есть определённая логика, потому что пользователю, который долго играет в игры, всегда дискомфортно в больших полноразмерных гарнитурах. Это связано с тем, что уши человека всё равно ощущают определённое давление и из-за этого спустя какое-то время уши начинают болеть или уставать, а это отвлекает от игрового процесса. С наушниками-вкладышами всё совершенно иначе, потому что они не давят на уши, они никак не вызывают дискомфорт и позволяют с полной уверенностью и концентрацией играть в любые игры или стримить. Соответственно, в Razer решили, что это будет идеальное решение и, вероятно, не прогадали — визуально гаджет выглядит очень привлекательно и при этом он отлично справляется с поставленными задачами.