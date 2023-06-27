Razer представила наушники-вкладыши Moray

Компания Razer, которая является, пожалуй, самым известным в мире производителем компьютерной периферии для геймеров, сегодня официально представила своё новое поколение наушников-вкладышей под названием Razer Moray. В компании заявили, что данное устройство было разработана с учётом особых потребностей геймеров и стримеров, так что наушники могут похвастаться превосходным качеством звука и высоким уровнем комфорта. В компании отмечают, что благодаря комфорту пользователь может играть на протяжении достаточно длительного времени и при этом не уставать. «Это эволюция в игровом аудио, задачей которого является предоставление стримерам звука высокой чёткости и комфорта на протяжении всего дня», — заявил производитель.

И на самом деле в этом есть определённая логика, потому что пользователю, который долго играет в игры, всегда дискомфортно в больших полноразмерных гарнитурах. Это связано с тем, что уши человека всё равно ощущают определённое давление и из-за этого спустя какое-то время уши начинают болеть или уставать, а это отвлекает от игрового процесса. С наушниками-вкладышами всё совершенно иначе, потому что они не давят на уши, они никак не вызывают дискомфорт и позволяют с полной уверенностью и концентрацией играть в любые игры или стримить. Соответственно, в Razer решили, что это будет идеальное решение и, вероятно, не прогадали — визуально гаджет выглядит очень привлекательно и при этом он отлично справляется с поставленными задачами.
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