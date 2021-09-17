Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире Razer Huntsman V2

Razer объявил о выпуске игровой клавиатуры Razer Huntsman V2 с набором обновлений и усовершенствований для создания самых быстрых и передовых оптических игровых клавиатур в мире. Новые функции включают в себя оптические переключатели Razer второго поколения, технологию Razer 8k HyperPolling и многое другое.

"Улучшения и доработки в новой линейке Huntsman V2 теперь дают игрокам высокопроизводительную, ориентированную на игры клавиатуру, которая ощущается еще более плавно, реагирует еще быстрее и звучит тише, чем раньше" - заявляет Крис Митчелл, руководитель отдела продаж и маркетинга подразделения периферийных устройств компании Razer.

Huntsman V2 поставляется с линейными оптическими переключателями Razer второго поколения, которые были усовершенствованы и настроены на основе отзывов игроков и пользователей. Был добавлен силиконовый демпфер звука, который уменьшает щелчок клавиш во время нажатия, что значительно улучшает ощущения при наборе текста. Переключатели также имеют более обильную смазку на переключателях и стабилизаторах, что обеспечивает еще более плавную работу и повышенное шумоподавление. Клавиатура Huntsman V2 оснащена многофункциональным цифровым циферблатом и 4 специальными настраиваемыми мультимедийными клавишами для более удобного использования вне игр.

Линейные оптические переключатели Razer второго поколения используют инфракрасный луч для активации сигнала переключения, что полностью устраняет задержку срабатывания. Благодаря отсутствию задержки срабатывания линейно-оптические переключатели Razer второго поколения могут использовать преимущества технологии Razer HyperPolling, которая превосходит частоту опроса 1000 Гц, характерную для стандартных клавиатур, и увеличивает частоту опроса до 8000 Гц. Эти две высокоскоростные и высокопроизводительные технологии в сочетании дают Huntsman V2 практически нулевую задержку, обеспечивая самую быструю и отзывчивую игровую клавиатуру в мире. В стандартную комплектацию Huntsman V2 входят колпачки двойного литья PBT, обеспечивающие дополнительную прочность и износостойкость.

Также была анонсирована клавиатура Huntsman V2 Tenkeyless - более компактная и легкая «младшая версия» Huntsman V2. Отражая многие особенности полноразмерной модели Huntsman V2, в Huntsman V2 Tenkeyless не имеет цифрового блока, циферблата и мультимедийных клавиш, что идет в пользу портативности, но она сохраняет новые функции и усовершенствования, появившиеся в Huntsman V2, включая новые линейные оптические переключатели Razer второго поколения, технологию Razer HyperPolling для настоящей частоты опроса 8000 Гц, колпачки двойного литья PBT и эргономичную подставку для запястья. Huntsman V2 Tenkeyless также оснащена съемным кабелем USB-C для удобства транспортировки и полностью совместима с Razer Synapse 3 для настройки до 16,8 миллионов цветов и встроенной гибридной памяти для хранения макросов и настроек.

Razer Huntsman V2 доступна по цене от 199 долларов, а версия Razer Huntsman V2 Tenkeyless от 160 долларов.