Razer представила ультракомпактную клавиатуру Razer Huntsman Mini

Razer Huntsman Mini это первая ультракомпактная клавиатура компании. Модель доступна в черном и с ртутно-матовым покрытием с новыми улучшенными переключателями.

Новые линейные красные переключатели Razer обеспечивают мгновенное нажатие клавиш. Клавиатура не теряет функциональности при своих размерах. Клавиши более устойчивы к износу, что гарантирует долговечность.

USB-кабель, используемый для подключения Huntsman Mini к компьютеру, отсоединяется для удобства транспортировки. Алюминиевая конструкция выдержит любые нагрузки. Встроенная память позволяет сохранить до 5 профилей без использования ПО. RGB подсветка настраивается с помощью Razer Chroma.

Клавиатура Razer Huntsman Mini доступна по цене 119 долларов.