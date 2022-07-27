Razer выпускает оптическую клавиатуру DeathStalker V2 Pro

Встречайте Razer DeathStalker V2 Pro — сверхтонкую беспроводную оптическую клавиатуру, оптимизированную для обеспечения высочайшей производительности и долговечности. Благодаря новым низкопрофильным переключателям и Razer HyperSpeed Wireless для сверхчувствительного игрового процесса, все они размещены в прочном ультратонком корпусе для длительного эргономичного использования. Срок службы переключателей достигает 70 миллионов нажатий.
Низкопрофильные оптические переключатели доступны в двух вариантах: Linear и Clicky. Клавиатура обеспечивает подключение через беспроводную связь 2,4 ГГц и Bluetooth. Алюминиевая верхняя пластина и пластиковый корпус отличаются прочностью. Новинка получила фирменную подсветку Razer Chroma RGB каждой клавиши.
По словам компании, автономность клавиатуры достигает 50 часов.
Цена Razer DeathStalker V2 Pro составляет 249 долларов.