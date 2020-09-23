Razer выпустила беспроводную механическую клавиатуру Razer BlackWidow V3 Pro. Клавиатура оснащена беспроводной технологией Razer HyperSpeed Wireless и обеспечивает до 200 часов автономной работы.

Клавиатура получила улучшенные механические переключатели Razer и клавиши Doubleshot ABS. Механические переключатели предлагают прозрачный корпус, что обеспечивает более яркую подсветку Razer Chroma RGB. Желтые переключатели с силиконовыми глушителями гарантируют бесшумное нажатие. Клавиши Doubleshot ABS Keycaps устойчивы к износу и рассчитаны на 80 миллионов нажатий.

BlackWidow V3 Pro имеет прочную алюминиевую раму и оснащена специальными мультимедийными клавишами с многофункциональным цифровым циферблатом и мягкой подставкой для запястий. Клавиатуру можно подключить через беспроводное соединение Razer HyperSpeed Wireless, через съемный кабель USB-C, либо через Bluetooth.

Стоимость беспроводной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Pro составляет 229,99 долларов.