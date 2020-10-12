Razer выпустила механическую клавиатуру BlackWidow V3 по цене 104 доллара

Razer выпустила новую игровую клавиатуру, получившую название BlackWidow V3 Mechanical Keyboard. Клавиатура поставляется с двумя видами переключателями, зеленым и желтым, которые разработаны Razer.

Razer Black Widow Spider V3 использует классические полноразмерные кнопки, оптимизированные для игровых триггеров. Клавиатура имеет срок службы кнопок до 80 миллионов раз.

Новая клавиатура также имеет новый прозрачный корпус вала, который может отображать световой эффект Chroma RGB. С программным обеспечением Thundercloud 3 он поддерживает взаимодействие с более чем 150 играми и может переключать световой эффект в зависимости от персонажа или окружающей среды.

Клавиатура имеет алюминиевую матовую верхнюю панель, частоту опроса 1000 Гц и 129 часов автономной работы для беспроводной версии.

Механическая клавиатура Razer Black Widow Spider V3 будет доступна в трех версиях: стандартная версия со 104 клавишами, 104-клавишная беспроводная версия и спортивная версия с 87 клавишами.
Комментарии и отзывы Razer BlackWidow V3
Обзоры:
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GBЛучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GB
Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузикомОбзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком
Новости:
Состоялся анонс беспроводной мыши Corsair Katar Pro Wireless

Corsair анонсировала беспроводную мышь Katar Pro Wireless. Мышь игровая и основана на беспроводной технол...
Игровая мышь Glorious Model O получит беспроводное подключение

Компания Glorious PC Gaming Race произвела фурор на рынке игровых мышей, выпустив в этом году легкую игро...
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync Black

667239002,624176005,673016450,99530000,673003870 Выбор игровой мышки — всегда крайне сложный процесс, тр...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Лучший миксер. Philips HR3740/00 Viva CollectionЛучший миксер. Philips HR3740/00 Viva Collection
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Игровые мониторы с частотой 360 Гц и под...
Игровые мониторы с частотой 360 Гц и подНовая технология NVIDIA Reflex с низкой задержкой обещает обеспечить еще более быстрое реагирование на со...
Amazfit Bip U готовится к релизу...
Amazfit Bip U готовится к релизуВ последнее время многие пользователи заметили, что о свежих новинках из мира технологий мы узнаем раньше...
NZXT выпустила материнскую плату N7 Z490...
NZXT выпустила материнскую плату N7 Z490NZXT выпустила свою материнскую плату на чипсете Z490. Новинка NZXT N7 Z490 выглядит минималистично в чер...
iiyama представила широкоформатные диспл...
iiyama представила широкоформатные дисплНа рынке появились новые мониторы компании iiyama ProLite 42 Series. Серия представлена в шести версиях, ...
Samsung представила Galaxy M31s...
Samsung представила Galaxy M31sКомпания Samsung представила новый бюджетный смартфон под названием Galaxy M31s. ...
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4...
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Выбрать вентилятор для помещения довольно трудно, так как моделей просто море, а помимо мощности производ...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 ProБудущие процессоры компании ASUS которыми являются ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro будут поставляться с разным ...
Xiaomi готовит уникальную презентацию...
Xiaomi готовит уникальную презентациюВсе мы знаем, что китайские компании любят перенимать у Apple различные особенности продуктов и даже през...
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный в...
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный вТестируемый сегодня видеорегистартор INTEGO VX-375DUAL, как можно догадаться по названию, поддерживает дв...
Смартфон Realme X3 SuperZoom вышел в Рос...
Смартфон Realme X3 SuperZoom вышел в РосКомпания Realme объявила о скором начале российских продаж смартфона Realme X3 SuperZoom, который был пре...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газ...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газГазовые плиты и варочные панели получили широкое распространение за счет невысокой стоимости газа в сравн...
Microsoft Flight Simulator зарегистриров...
Microsoft Flight Simulator зарегистрировMicrosoft Flight Simulator зарегистрировал более миллиона игроков с момента запуска и стал крупнейшим вып...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor