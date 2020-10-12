Razer выпустила механическую клавиатуру BlackWidow V3 по цене 104 доллара

Razer выпустила новую игровую клавиатуру, получившую название BlackWidow V3 Mechanical Keyboard. Клавиатура поставляется с двумя видами переключателями, зеленым и желтым, которые разработаны Razer.

Razer Black Widow Spider V3 использует классические полноразмерные кнопки, оптимизированные для игровых триггеров. Клавиатура имеет срок службы кнопок до 80 миллионов раз.

Новая клавиатура также имеет новый прозрачный корпус вала, который может отображать световой эффект Chroma RGB. С программным обеспечением Thundercloud 3 он поддерживает взаимодействие с более чем 150 играми и может переключать световой эффект в зависимости от персонажа или окружающей среды.

Клавиатура имеет алюминиевую матовую верхнюю панель, частоту опроса 1000 Гц и 129 часов автономной работы для беспроводной версии.

Механическая клавиатура Razer Black Widow Spider V3 будет доступна в трех версиях: стандартная версия со 104 клавишами, 104-клавишная беспроводная версия и спортивная версия с 87 клавишами.