Razer выпустила миниатюрную клавиатуру Huntsman Mini

Компания Razer выпустила последнее дополнение к семейству оптических переключателей Huntsman и свою первую 60% модель Huntsman Mini. Компактная клавиатура отлично подойдет для путешествий и чувствительных геймеров, которым требуется больше места для мыши.

Razer предлагает как щелкающие фиолетовые переключатели, так и новые улучшенные линейные красные варианты на Huntsman Mini. По словам компании, красные переключатели оснащены силиконовыми шумоглушителями, которые значительно снижают уровень шума, не жертвуя при этом ни скоростью, ни плавностью.

Конечно же, есть подсветка RGB, которая поддерживает интеграцию с популярными играми с помощью Razer Synapse 3. Для подключения используется отсоединяемый кабель USB-C, который при желании можно заменить собственным кабелем. Razer Huntsman Mini с фиолетовыми переключателями можно приобрести за $ 120, а с красными за $ 130.
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