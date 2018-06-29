Razer выпустили клавиатуру с новыми переключателями Razer Huntsman Elite

Razer анонсировала новую линейку клавиатур премиум-класса Razer Huntsman. Razer Huntsman Elite имеет выделенные мультимедийные клавиши, подставку для запястье и ошеломляющим RGB освещением, а также данная клавиатуру ориентированна на производительность и долговечность.

Клавиатура оснащена новейшими оптико-механическими переключателями Razer с активацией клавиш со скоростью света. Новые Opto-Mechanical переключатели от Razer демонстрирует продолжающуюся инновацию игрового бренда в игровых коммутаторах. Используя оптическую технологию, инфракрасный луч света внутри каждого переключателя точно определяет срабатывание при нажатии клавиши. Точка срабатывания 1,5 мм позволяет Razer Opto-Mechanical срабатывать на 30 процентов быстрее, чем традиционные линейные механические переключатели.