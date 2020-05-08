Разобранный микро-ПК Chuwi LarkBox показали на фото

Недавно был представлен крошечный ПК Chuwi LarkBox, который позиционируется производителем как самый маленький ПК для декодирования видео в 4K. Сегодня в сети появились фото внутреннего построения новинки. Разумеется, большую часть всего пространства занимает процессор. Также отметим очень маленький вентилятор системы охлаждения.

Напомним, что ПК характеризуется размерами 61:61:43 мм, массой 127 граммов, 4-ядерным процессором Intel Celeron N4100, встроенной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ, поддержкой SSD на 256 ГБ, активной системой охлаждения, энергопотреблением в режиме ожидания 5 Вт, двумя полноразмерными разъемами USB-A, USB-C, интерфейсом HDMI, 3,5 мм разъемом для наушников и модулем для беспроводной связи Bluetooth 5.0. В конце мая его можно будет предзаказать за 199 долларов.

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