Разработчики игр в восторге от GeForce RTX 3000 Series

Серия GeForce RTX 3000 серия последние два дня пользуется большим успехом.

Компания NVIDIA поделилась видео, в котором избранные разработчики игр хвалят серию GeForce RTX 3000.

Билли Хан, ведущий программист движка в id Software (создатель DOOM Eternal) сказал: новые графические процессоры NVIDIA действительно чертовски быстрые, изображения будут более интуитивными, вы сможете уничтожить больше демонов, а игровой процесс будет плавным, как масло.

NVIDIA Reflex будет доступен на всех графических процессорах GeForce, начиная с серии GTX 900. Однако NVIDIA заявила, что серия GeForce RTX 3000 может достигать более высоких значений тактовой частоты в режиме Prefer Maximum Performance, таким образом, нацелившись на минимально возможную задержку рендеринга при ограничении ЦП.