Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition засветился на живых фото

В сети появились новые фотографии и подробности о смартфоне Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, официальная презентация которого состоится уже 10 февраля. Как и предполагалось, аппарат получит не только тематически оформленную тыльную панель, но и соответствующие темы, значки, анимации, рингтон, уведомления и другой уникальный контент.

Что до характеристик, то перед нами копия обычного Realme 10 Pro 5G, который характеризуется 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и боковыми рамками всего 1 мм, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0 и поддержкой сотовых сетей 5G.