Realme 14T 5G показали на рендерах

Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал изображения и характеристики смартфона Realme 14T 5G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 7,9 мм и массой 196 граммов в розовой, зелёной и чёрной расцветках, основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик OmniVision OV50D) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп (сенсор Sony IMX480), подэкранный дактилоскоп, модуль NFC, защиту от воды в соответствии со степенью IP69 и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0.