Realme 15 5G оценили в 32 тысячи рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 15 5G, рекомендованная цена которого составляет 32, 34 и 37 тысяч рублей за конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В подарок покупатели получат беспроводные наушники Buds Air 7.

Напомним, что в оснащении новинки входит 4-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 7300+ с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G615, 6,8-дюймовый дисплей OLED HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, яркостью до 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, основная камера с главным модулем на 50 Мп (Sony IMX882 и OIS), фронтальная камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 7,66 мм.