Realme 16 Pro оценили в 39 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфоны Realme 16 Pro и Pro+, которые оценены от 39 и от 49 тысяч рублей за базовые конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. При покупке до 21 апреля пользователи получат в подарок беспроводные наушники Realme Buds Air 8.

Напомним, что Realme 16 Pro оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 Max 5G с максимальной частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит (HBM) и кадровой частотой до 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, 68, 69 и 69K.
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra показали на фото …
Авторитетный информатор Абхишек Ядав опубликовал фотографию глобальной версии флагманского смартфона Xiao…
Складной смартфон Huawei Mate X7 оценили в 160 тысяч рублей …
Компания HUAWEI начала принимать российские предзаказы на складной смартфон Mate X7, который оценен в 160…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит SoC Snapdragon Elite Gen 5…
Инсайдер Ахмед Квайдер поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S26, которые…
Realme C83 5G получит батарею на 7000 мАч…
Компания Realme раскрыла первые подробности о смартфоне Realme C83 5G, который еще не был представлен офи…
Смартфон HONOR X6d оценили в 140 долларов…
Компания HONOR выпустила в ОАЭ смартфон X6d, который базируется на 6-нанометровой однокристальной системе…
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition раскупили за несколько минут …
Сетевые источники сообщают, что первая партия смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition была раскуплена сра…
Объявлена дата выхода HONOR Power 2 с АКБ на 10080 мАч…
Компания HONOR официально объявила, что презентация смартфона Power 2 состоится в Китае уже 5 января. Про…
В сети засветились бенчмарки iQOO Z11 Turbo…
Судя по информации иностранных инсайдеров, смартфон iQOO Z11 Turbo готовится к скорому дебюту в Китае, и …
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor