Realme 16 Pro оценили в 39 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфоны Realme 16 Pro и Pro+, которые оценены от 39 и от 49 тысяч рублей за базовые конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. При покупке до 21 апреля пользователи получат в подарок беспроводные наушники Realme Buds Air 8.

Напомним, что Realme 16 Pro оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 Max 5G с максимальной частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит (HBM) и кадровой частотой до 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, 68, 69 и 69K.