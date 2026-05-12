Realme 16T 5G с АКБ на 8000 мАч готов к выходу

Компания Realme объявила, что презентация среднебюджетного смартфона Realme 16T 5G состоится в Индии уже 22 мая. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 45-Вт проводной, обратной проводной и обходной зарядок, корпуса толщиной 8,88 мм, а также расцветок Aurora Green, Starlight Red и Starlight Black.

Напомним, что предшественник в лице Realme 15T оснащается 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, системой охлаждения AirFlow VC площадью 6050 мм² с термографитом, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, а также стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и модемом 5G.