Realme 5 получил свое первое обновление ПО

Свежее обновление ColorOS 6.0 содержит версию прошивки RMX1911EX_11_A.12 и имеет размер 2,34 ГБ. Благодаря свежему обновлению 12-мегапиксельная камера Realme 5 сможет снимать фотографии с чуть лучшим разрешением.

Новое обновление Realme 5 также поможет повысить производительность видеозвонков WhatsApp и Facebook Messenger .

Обновление доступно в виде беспроводного обновления и будет доступно всем пользователям Realme 5 в ближайшие несколько недель.

Realme 5 работает с ColorOS 6.0 на базе Android 9 Pie и работает на платформе Snapdragon 665 SoC компании Qualcomm. Он поставляется с 6,5-дюймовым HD + дисплеем с защитой Corning Gorilla Glass 3+. Телефон поставляется с настройкой четырех камер сзади и включает в себя электронную стабилизацию изображения (EIS). Для селфи

Realme 5 поставляется с 13-мегапиксельной селфи-камерой с режимами красоты AI.

Цены Realme 5 в Индии начинаются с рупий. 9999 за вариант хранения 3 ГБ ОЗУ / 64 ГБ и 10999 для варианта хранения 4 ГБ ОЗУ / 128 ГБ.