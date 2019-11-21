Realme 5s с крутой камерой

Примерно год назад, когда производители только начали показывать смартфоны с камерами на 48 мегапикселей, многие были уверены, что это навсегда останется прерогативой флагманских устройств и не более того. Однако вскоре оказалось, что на деле такая камера может быть установлена даже на очень доступном смартфоне. Для примера стоит привести смартфон Realme 5s, который вот только вчера официально представили. Стоимость смартфона составляет 139 долларов, при этом гаджет выглядит очень круто и современно, у него большой дисплей, а камера на 48 мегапикселей позволяет снимать качественные кары с удовольствием и не переживать о том, что конечный результат окажется недостаточно качественным. А ведь это далеко не флагман.