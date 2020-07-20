Realme C15 готовится к релизу

В последнее время многие производители смартфонов довольно активно работают над тем, чтобы предоставить пользователям большие дисплеи и прочие преимущества, хотя на самом деле некоторым пользователям просто нужна хорошая длительность автономной работы. Хорошим решением в этом направлении будет смартфон Realme C15, который в ближайшее время будет представлен официально. У этого смартфона будет батарея на 6000 мАч, чего будет предостаточно для того, чтобы пользователь не думал о разных проблемах с длительностью автономной работы. Основное преимущество решения именно в этом, но если пользователю интересно, то стоит подождать официального релиза, так как компания явно думает над созданием чего-то интересного и качественного.