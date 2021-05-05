Realme C20A скоро появится с батареей емкостью 5000 мАч

Компания Realme начала дразнить тизером о появлении нового смартфона под названием Realme C20A.

Компания подтвердила лишь, что грядущий смартфон Realme C20A получит 6,5-дюймовый дисплей, а также батарею емкостью 5000 мАч. О смартфоне почти ничего не известно. Ожидается, что перед объявлением Realme C20A, компания будет выпускать несколько ежедневных тизеров. Также предполагается, что смартфон Realme C20A, будет идентичен смартфону Realme C20.

На данный момент компания опубликовала только тизер, и еще не раскрыла дизайн устройства. Но разумно предположить, что это будет смартфоном начального уровня.