Realme C20A скоро появится с батареей емкостью 5000 мАч

Компания Realme начала дразнить тизером о появлении нового смартфона под названием Realme C20A.

Компания подтвердила лишь, что грядущий смартфон Realme C20A получит 6,5-дюймовый дисплей, а также батарею емкостью 5000 мАч. О смартфоне почти ничего не известно. Ожидается, что перед объявлением Realme C20A, компания будет выпускать несколько ежедневных тизеров. Также предполагается, что смартфон Realme C20A, будет идентичен смартфону Realme C20.

На данный момент компания опубликовала только тизер, и еще не раскрыла дизайн устройства. Но разумно предположить, что это будет смартфоном начального уровня.
Комментарии и отзывы Realme C20A
Новости:
Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой

Китайские крупные производители еще лет пять назад достаточно плохо справлялись с пиаром своих гаджетов, ...
Тизер раскрыл характеристики ZTE Axon 30 Ultra

Компания ZTE поделилась постером смартфона Axon 30 Ultra, который раскрывает некоторые характеристики гря...
Смартфоны Vivo V21, V21e скоро появятся в Малайзии

Компания Vivo выпустила рекламный тизер серии смартфонов Vivo V21 для Малайзии. Этим компания подтвердила...
ZTE Axon 30 Ultra окажется тонким флагманом

Сетевые источники опубликовали фотографии, а также поделились подробностями о еще не представленном флагм...
POCO M3 Pro 5G получил сертификат NBTC

Грядущий смартфон POCO M3 Pro 5G с номером модели M2013K19I прошла сертификацию Национальной комиссии по ...
PowerColor анонсировала видеокарту Radeo...
PowerColor анонсировала видеокарту RadeoПоявились первые изображения видеокарты с водоблоком PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil. Она предн...
Redmi K30S Ultra и Mi CC9 получили MIUI ...
Redmi K30S Ultra и Mi CC9 получили MIUI Китайский бренд Xiaomi начала выпуск обновления MIUI 12.5 для смартфонов Redmi K30S Ultra и Mi CC9. ...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-Не так давно Acer запустила продажи нового игрового монитора Predator X34GS с поддержкой технологии ZeroF...
Выбираем аксессуары для IQOS 2.4 Plus...
Выбираем аксессуары для IQOS 2.4 PlusМногие пользователи, которые активно бросают курить привычные нам всем сигареты, довольно быстро задаются...
NVDIA представила плагин DLSS для Unreal...
NVDIA представила плагин DLSS для UnrealКак уже известно, Unreal Engine поддерживает функции трассировки лучей, но для этого требуется высокая пр...
Смартфон Moto E7 Power будет стоить €150...
Смартфон Moto E7 Power будет стоить €150Профильное издание WinFuture поделилось пресс-изображениями и подробностями о смартфоне Moto E7 Power, ко...
Motorola Moto G8 и Moto G8 Power начинаю...
Motorola Moto G8 и Moto G8 Power начинаюКомпания Motorola начала выпуск стабильного обновления Android 11 для Moto G8 и Moto G8 Power. Обновление...
Ubisoft выпускает патч 1.31 для игры The...
Ubisoft выпускает патч 1.31 для игры TheUbisoft выпускает патч 1.31 для The Division 2 с обновлением для консоли PlayStation 5. Ранее в этом меся...
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear...
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red LinearНа прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
Российские Nokia 8.3 5G получили Android...
Российские Nokia 8.3 5G получили AndroidКомпания HMD Global выпустила обновление операционной системы до версии Android 11 для российских пользов...
Объектив TTArtisan 21mm f/1.5 оценен в €...
Объектив TTArtisan 21mm f/1.5 оценен в €Компания TTArtisan пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью 21mm f/1.5, которая ...
Huawei планирует показать новые умные те...
Huawei планирует показать новые умные теСегодня, 1 апреля, компания Huawei официально объявила, что планирует выпустить ряд продуктов для умного ...
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центрОбзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor