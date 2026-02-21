Realme C83 5G получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme раскрыла первые подробности о смартфоне Realme C83 5G, который еще не был представлен официально. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7000 мАч и прочности по стандарту MIL-STD-810H. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что представленный вчера Realme P4 Lite имеет в своём оснащении 12-нанометровый процессор UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 6,74-дюймовый дисплей с разрешением 720:1600 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и пиковой яркостью 563 нит, аккумулятор ёмкостью 6300 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, линейный динамик, защиту от брызг и пыли в соответствии со стандартом IP54, прочность по стандарту MIL-STD-810H и корпус толщиной 7,94 мм.
