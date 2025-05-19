Realme GT 7T показали в трех расцветках

В сети появились качественные изображения смартфона Realme GT 7T, официальный релиз которого состоится 27 мая. На этот раз аппарат продемонстрировали в черной, синей и желтой расцветках. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400-Max с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, 6,8-дюймового экрана с разрешением 1280р и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 120 Вт, адаптера беспроводной связи Bluetooth 6.0, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпуса с габаритами 162,42:75,97:8,88 мм и массой 205 граммов.