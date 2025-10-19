Realme GT 8 Pro получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme раскрыла новые подробности о флагмане Realme GT 8 Pro, который представят уже 21 октября. Итак, аппарат оснастят новой батареей Titan ёмкостью 7000 мАч (на 500 мАч больше, чем у предшественника), корпусом толщиной 8,2 мм (на 0,35 мм меньше), поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержкой обходной зарядки, симметричными двойными динамиками с двойной структурой 1115E с полным резонатором, сверхширокополосным импульсным двигателем AAC 0816 для вибрации 4D, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66, а также подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, который разблокирует смартфон за 0,05 секунды.