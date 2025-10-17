Realme GT 8 Pro со сменным блоком камеры показали на рендерах

Компания Realme опубликовала новые изображения флагманского смартфона Realme GT 8 Pro, который будет официально представлен 21 октября. Аппарат демонстрируется в трех расцветках: белой, синей и зелёной. Белый получит заднюю панель из матового стекла AG с шелковистой текстурой, а синий и зелёный – крышку из переработанной эко-кожи с напоминающей бумагу текстурой. Однако главной особенностью дизайна станет блок основной камеры, который можно заменить. Пользователю будет доступно множество сменных панелей, которые он сможет собственноручно откручивать и закручивать. Напомним, что камера в новинке была спроектирована совместно с компанией Ricoh.