Realme GT 8 Pro уже анонсировали в России

Компания Realme объявила, что еще не представленный официально флагман Realme GT 8 Pro станет первым смартфонов в России, основанным на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Аппарат уже испытали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал более 4 миллионов баллов. Также производитель подтвердил наличие фирменного чипа Hyper Vision+ AI для оптимизации графики, системы GT BOOST 3.0 для распределения ресурсов, тройной тыльной камеры с 200-Мп перископным модулем и дисплея с разрешением 2K. Релиз Realme GT 8 Pro состоится в следующем месяце.